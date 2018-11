Pinocchio in scena per i ragazzi del centro diurno di Cerbaiola

Narra la storia di un burattino famoso e un po’ birichino che ha incantato grandi e piccini: “Pinocchio”. La favola è raccontata in una performance teatrale interpretata dalla compagnia ‘Oltre le Mura’ di Scandicci, con la collaborazione dell’associazione I Ragazzi di Cerbaiola Empoli, patrocinata dal Comune di Empoli, a sostegno di questi ragazzi. L’appuntamento è per sabato 24 novembre 2018 alle 16.30 nella sala teatro Il Momento di Empoli, via del Giglio, 59. Lo spettacolo è cantato dal vivo. Essendo a scopo benefico, l’incasso sarà devoluto agli ospiti del Centro diurno per disabili di Cerbaiola per acquistare strumenti informatici ludo/riabilitativi. Il biglietto € 5 per i ragazzi da 3 anni sino a 5 anni; da 5 anni in poi € 10; gratis per i bambini da zero a 3 anni.

