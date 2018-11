Progetto eTwinning, il comprensivo di Certaldo vola a Catania per la vittoria

Si è distinto tra oltre 1000 candidature e così, insieme ad altri 10, il progetto eTwinning “Music is in the air” dell’Istituto Comprensivo di Certaldo è stato scelto per il Premio Nazionale. Nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea e attualmente tra le azioni del Programma Erasmus+ 2014-2020, eTwinning è la più grande community europea di insegnanti e scuole attive nei gemellaggi elettronici.

Il progetto premiato si intitola “Music is in the air”, si è svolto durante tutto lo scorso anno scolastico 2017-18 con la partecipazione di una scuola primaria greca di Larissa che insieme alle classi prime della Secondaria di primo grado Boccaccio, alle classi terze della scuola primaria Carducci e alle sezioni di 5 anni della scuola dell’infanzia Sturiale. Il progetto si articolava in diverse attività tra cui un concerto di tutti e tre gli ordini di scuola, una serie danze tradizionali greche e italiane e alcuni canti in inglese e in greco.

Alla Cerimonia di Premiazione, tenutasi a Catania il 7-8-9 novembre 2018, hanno partecipato il dirigente dell’IC Certaldo, Fiorenzo Li Volti, l’insegnante coordinatrice del progetto Sabrina Iacoponi, della scuola dell’infanzia “Alice Sturiale”, e Chiara Bibbiani, laureatasi con lode lo scorso ottobre presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Firenze, con una tesi sperimentale sul progetto eTwinning premiato, che la Bibbiani ha seguito nel suo tirocinio presso la scuola dell’infanzia certaldese.

L’istituto comprensivo di Certaldo non è nuovo a questi riconoscimenti che danno valore all’innovazione metodologica, alla cooperazione internazionale, all’uso della tecnologia in modo consapevole e alla buona documentazione delle attività. I progetti eTwinning si realizzano attraverso una piattaforma informatica che coinvolge gli interlocutori facendoli conoscere e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro, sfruttando le potenzialità del web per favorire un’apertura alla dimensione comunitaria dell’istruzione e la creazione di un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle nuove generazioni. A livello europeo sono iscritti a eTwinning più di 550.000 insegnanti, di cui oltre 60.000 in Italia.

Dall’Istituto comprensivo di Certaldo un ringraziamento a tutti gli insegnanti che hanno partecipato attivamente, a tutti i bambini e a tutte le bambine, ai ragazzi e alle ragazze, alle loro famiglie che hanno contribuito ad ottenere questo bel riconoscimento.

