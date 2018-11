"Red Land non è nei cinema dell'Empolese Valdelsa": l'appello di Pavese (FdI)

È ormai uscito, da qualche giorno, nelle sale cinematografiche italiane, il film Red Land (Rosso Istria), del regista Maximiliano Hernando Bruno.

Purtroppo, ad oggi, i cinema dell’Empolese-Valdelsa, non fanno eccezione con la maggior parte di quelli toscani, e non hanno in programmazione Red Land, la storia di Norma Cossetto, studentessa italiana, istriana di un paese vicino Visignano, uccisa e violentata dai partigiani comunisti titini nel 1943, solo per il fatto di essere italiana.

A Norma Cossetto venne conferita la medaglia d’oro al valor civile dal presidente Carlo Azeglio Ciampi e molte sono le targhe in suo ricordo.

Faccio per questo un appello affinché il film, che sarebbe interessante da proiettare anche nelle nostre scuole, possa essere preso in considerazione per la programmazione dai cinema della nostra zona. Penso ai piccoli cinema di Montelupo, Castelfiorentino, Certaldo che spesso fanno scelte intelligenti e preferiscono, nelle loro programmazioni, film d’essai non commerciali, per avvicinare un pubblico che può fruire di un prodotto di qualità e non dei soliti film da botteghino, facilmente reperibili nei multisala.

Federico Pavese, coordinatore Fdi Empolese Valdelsa

