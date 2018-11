Sferra un pugno all'operatrice dell'Urp del Lotti di Pontedera: ignoti i motivi

Le ha sferrato un pugno mandandola al pronto soccorso. È accaduto ieri all'ospedale Lotti di Pontedera. La vittima è una operatrice dell'Urp, ma non sono chiare le ragione del gesto: sembra che l'aggressore abbia accusato la vittima di averlo denunciato alla guardia di finanza, ma vciò non trova riscontro. L'uomo è stato identificato dalla polizia. Sempre al Lotti, poche ore dopo, un paziente ha dato in escandescenze con in mano un bastone. Ne è nata una colluttazione con un operatore che è rimasto ferito alla mano.

