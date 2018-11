Stasera pago io!, al Teatro Verdi di Santa Croce secondo appuntamento

Al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno secondo appuntamento con la rassegna dedicata alle famiglie Stasera pago io! Che venerdì 23 novembre alle 21.00 propone lo spettacolo La bella e la bestia di Stivalaccio Teatro, adatto a bambini dai 5 ai 10 anni.

Un fitto bosco di alberi alti e scuri, i cui rami ricurvi, carezzati dai raggi della luna, formano ombre intricate sul terreno. Laggiù, in fondo, ancora più in fondo: una Luce. Un Castello e, in alto, una finestra. Dorme una fanciulla dai biondi capelli, dorme e sogna. Sogna artigli e peli ispidi, ma anche splendidi principi e luoghi fatati.

Esistono sogni più veri del vero, verosimili come uno specchio..ecco, lo vedo! Sembra che Lui ci sia, ma non c’è. Dov’è? Chi c’è dentro lo specchio? Lei è Bella. Così bella che tutti la chiamano soltanto: Bella. Ma il castello non è certo il suo, è di Lui. No, non del Principe, ma della Bestia. Così bestia che tutti lo chiamano soltanto: Bestia. Anzi, lo chiamerebbero, se qualcuno lo andasse mai a trovare. Non è cattivo, non è incivile, maleducato, stupido, è semplicemente...Bestia. E come tutte le bestie fa paura. Come fa paura il bosco, come fanno paura le ombre intricate su di un terreno brullo e i castelli sconosciuti. Come fa paura l’amore.

Il programma di Stasera pago io! prevede altri due appuntamenti venerdì 30 novembre Diario di un brutto anatroccolo di Fondazione Sipario Toscana, Factory compagnia transadriatica, Tir danza e infine venerdì 7 dicembre Biancaneve e i sette nani deiGuardiani dell’oca.

Per Stasera pago io! posto unico per i bambini 5€; adulti ingresso gratuito dietro la presentazione di un fantassegno (denaro virtuale che non comporta nessuna spesa).

I fantassegni vengono conquistati dai bambini durante le animazioni nei centri commerciali Coop o a scuola nelle classi che hanno aderito al progetto.

Il prossimo appuntamento è sabato 24 novembre dalle 15.30 alle 18.30 al centro Coop di Empoli, in via Raffaello Sanzio.

Per avere i biglietti bisogna presentarsi il mercoledì precedente lo spettacolo, presso la biglietteria del Teatro Verdi a Santa croce sull'Arno, dalle 16.30 alle 19.30.

Solo il giorno della prevendita o la sera dello spettacolo se non saranno esauriti in prevendita è possibile avere i biglietti. Da ricordare che avere il fantassegno è necessario, ma non dà diritto all’ingresso a teatro.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno