Trofeo Lilith, trionfano le 'Valkyrie' di Lugo. Il ricavato al progetto Binario Donna

Sabato 17 novembre si è svolta al Pala ABC di Castelfiorentino la seconda edizione del Trofeo Lilith, torneo di dodgeball organizzato dal Centro Sportivo Italiano di Firenze, l’Associazione Italiana Dodgeball e la società empolese di dodgeball Empoli Swarm.

Questo trofeo nasce dall’importanza della lotta contro la violenza di genere portata avanti dall’Associazione Lilith di Empoli. Infatti tutto il ricavato è stato devoluto all’associazione Lilith per il progetto Binario Donna, nuovo progetto per uno sportello di ascolto per il comune di Castelfiorentino.

Quest’anno le squadre partecipanti sono arrivate a 9, 3 in più dello scorso anno, e sono arrivate da Veneto, Emilia-Romagna e Toscana. Hanno partecipato infatti 7 squadre di società che si giocano il Campionato italiano di dodgeball più 2 squadre completamente amatoriali create per l’occasione, e non sono mancate le personalità sia fuori che dentro il campo! Andrea Robbia, presidente dell’Associazione Italiana Dodgeball, Clement Bucchi e Simone Neri, rispettivamente C.T. della Nazionale Italiana Femminile e C.T. della Nazionale Italiana mista, che al Campionato Europeo di dodgeball tenutosi quest’anno a Lignano Sabbiadoro si sono aggiudicati rispettivamente una grande medaglia di bronzo ed un ottimo 4° posto. I 3 arbitri Maria Elena Regini, Gaia Simoncini e Riccardo Molina, che hanno arbitrato oltre che questa bellissimo torneo anche il Campionato Europeo sopra citato.

E se queste sono le personalità fuori dal campo, non possiamo non citare chi in campo questo torneo l’ha giocato (in ordine alfabetico): Giorgia Bertuzzi, Nicole Brocchi, Silvia Dalpane, Alessia Falzarano, Andreea Lazar, Camilla Nanni (capitano della Nazionale Femminile), Claudia Padoan, Arianna Sangiorgi. Tutte ragazze che fanno parte delle Nazionale Italiana.

Infine la classifica finale del torneo, vinto dalle Lugo Valkyrie a cui vanno i nostri complimenti.

1° Lugo Valkyrie, 2° Empoli Swarm Yellow, 3° Lowenhaus, 4° Lugo Amazzoni, 5° Empoli Swarm Black, 6° Ghinea Ravenna, 7° Bacco e Tabacco S. Donà, 8° Pellemoda Mojito, 9° Pellemoda Spritz

