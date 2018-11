Vivai Use, i risultati dei giovani biancorossi

Iniziamo come sempre il resoconto delle nostre giovanili con le squadre d’Eccellenza. Doppia vittoria per l’Under 16 di Cosimo Corbinelli che prima ha superato il Costone Siena per 70-28 e poi ha vinto a Castelfiorentino per 44-86. Se nel primo match la superiorità è stata evidente (14-3, 21-11, 25-5, 10-9 i parziali), nel derby in Valdelsa avvio con i padroni di casa avanti 12-10 nei primi 5 minuti ma in bonus. I successivi 5 minuti Empoli ha sfruttato le buone difese e il bonus avversario per chiudere sul +11 e da lì scappare senza farsi mai riprendere dagli avversari (14-25, 10-25, 9-20, 11-16 i parziali). L’Under 15 di Luca Valentino ha battuto invece Legnaia con un perentorio 60-27. Come si vede dal punteggio, la partita non ha mai avuto storia. Con una difesa asfissiante i biancorossi hanno preso subito in mano la gara controllandola senza grossi problemi, salve una reazione ospite al rientro dagli spogliatoi, fino in fondo.

Bella vittoria interna dell’Under 20 Gold a spese del Don Bosco Livorno per 51-42, mentre sconfitta beffa per l’Under 18 Gold battuta a San Miniato di una sola lunghezza, 65-64. E siamo all’Under 16 Silver di Tommaso Cappa che era impegnata in casa del Teamnova Lastra a Signa. I biancorossi sono stati sconfitti 61-49 dopo una partita sostanzialmente equilibrata ma sempre in controllo degli avversari. Decisiva in negativo la scarsa percentuale ai tiri liberi. Per quanto riguarda l’Under 15 Silver, ancora una sconfitta, stavolta col Firenze 2 per 48-65. Buoni miglioramenti soprattutto in attacco, ma difesa ancora da rivedere. Positivo il primo tempino, poi lentamente la squadra ospite ha preso il largo fino al -17 finale. Arriviamo infine alle squadre Under 13. La formazione rossa ha vinto con Teamnova Lastra a Signa per 80-36, mentre quella bianca è passata sul campo di Certaldo per 55-60.

E siamo al vivaio Use Scotti Rosa. L’Under 16 prosegue la sua corsa imbattuta in testa al campionato. Le ragazze di coach Ferradini hanno battuto nettamente per 95-18 Pontedera. Come si vede dal risultato partita mai in discussione (20 -2; 46-7, 73-13 i parziali) con la squadra che ha messo in campo le dodici giocatrici che sono andate tutte a segno. Ora resta da affrontare il trittico di partite esterne per concludere la prima fase del campionato. E finalmente, dopo due sconfitte, l’Under 14 Gold ha centrato la prima vittoria stagionale contro Galli San Giovanni Valdarno, 42-37 il finale. E’ stata una bellissima partita, con le ospiti che hanno tentato di prendere il largo aprendo un preoccupante varco alla fine del primo quarto. Sembrava finita, ma il cuore e il carattere delle nostre ragazze è uscito fuori e, punto dopo punto, c’è stata la rimonta, conclusasi alla fine del secondo quarto con il pareggio. Da lì, la partita è stata ancora più bella, con le nostre ragazze che hanno ribattuto colpo su colpo al gioco molto fisico delle valdarnesi. Il finale è stato un’apoteosi e la gioia è esplosa, in campo e sulle tribune.

Fonte: Use Basket Empoli

