Aeroporto di Pisa Galileo Galilei - Viaggi e Vacanze Capodanno 2019

Avete prenotato il vostro volo dall'aeroporto di Pisa per le vostre vacanze natalizie e di Capodanno? Ecco qualche consiglio utile che vi permetterà di mettere da parte un po’ di soldi in più senza rinunciare a nessuna attrazione. Risparmiare è possibile, si tratta di fare scelte intelligenti e ottimizzare le spese prima e durante il viaggio.

Di seguito i nostri 5 consigli per un magnifico Capodanno 2019.

1.Prenotate un volo in anticipo

2.Aeroporto di Pisa: come arrivare

3.Parcheggio aeroporto Pisa low-cost

4.Impostare un budget

5.Restate attivi!

1.PRENOTATE IL VOSTRO VOLO DA PISA AEROPORTO CON LARGO ANTICIPO

L’aeroporto di Pisa, dedicato all’astronomo, fisico e matematico pisano Galileo Galilei, è il principale aeroporto in Toscana e, per questo, punto di riferimenti per molti viaggiatori. Sono molte le compagnie low-cost con cui potrete volare a prezzi vantaggiosi e, il primo passo per riuscire a trovare il miglior prezzo, è sicuramente quello di prenotare il volo con largo anticipo, almeno uno o due mesi prima del 31 dicembre.

2.RAGGIUNGERE L’AEROPORTO DI PISA

Valutare per tempo con quali mezzi raggiungere l’aeroporto della città della Torre pendente vi aiuterà a sapere con anticipo le varie soluzioni alternative in caso di imprevisti, oltre che a risparmiare. L’aeroporto si trova vicinissimo dal centro storico di Pisa e per questo potreste pensare di arrivarci anche a piedi, bagagli permettendo. Un’altra soluzione comoda per chi proviene dalla stazione centrale di Pisa, è quella di usufruire dei collegamenti diretti che partono ogni mezz’ora e impiegano circa 5 minuti per arrivare in aeroporto. Se invece arrivate da una località diversa, vi consigliamo di raggiungere l’aeroporto con la vostra auto. Arrivare in macchina può avere un costo maggiore per chi abita vicino a Pisa, ma può risultare molto vantaggioso in termini economici per chi, al contrario, viene da fuori o viaggia in compagnia di amici. In questo caso potrete infatti dividere i costi della benzina e del parcheggio senza dipendere dagli orari dei mezzi pubblici.

Raggiungere l’aeroporto di Pisa in auto è anche semplice in quanto perfettamente integrato nella rete autostradale toscana. Dalla superstrada Firenze Pisa Livorno (FI-PI-LI) ha accesso diretto prendendo l’uscita Pisa Centro-Aeroporto.

3.PRENOTATE IL PARCHEGGIO LOW COST ADATTO A VOI

Sempre più viaggiatori scelgono di raggiungere l’aeroporto con la propria auto anche se purtroppo, non è sempre facile trovare un parcheggio sicuro e allo stesso tempo economico. Per il vostro volo da Pisa, potrete usufruire del parcheggio ufficiale dell’aeroporto oppure rivolgervi a Parkos, il sito di confronto e prenotazione parcheggi low-cost nelle vicinanze dell’aeroporto di Pisa. Collegandovi alla pagina Parcheggi Aeroporto Pisa , potrete confrontare e prenotare con un solo click il vostro posto auto senza dover fare tante ricerche passando ore su internet e con la possibilità di cancellare gratuitamente la vostra prenotazione fino a 24 ore prima della partenza. Con Parkos potrete filtrare la vostra ricerca selezionando i servizi che desiderate. Potrete scegliere per esempio un parcheggio allo scoperto o al coperto; se parcheggiare e raggiungere il terminal dell’aeroporto con il servizio navetta gratuito oppure usufruire del comodo e rapido servizio car valet. Con il servizio car valet guidate direttamente in aeroporto, un operatore del parcheggio prenderà in consegna la vostra auto e la parcheggerà per voi. Al ritorno, la vostra auto vi verrà riconsegnata allo stesso punto in aeroporto. Non preoccupatevi se non sapete ancora tutti i dettagli del viaggio perché potrete modificare i dati della vostra prenotazione. Questo vi garantisce il miglior prezzo e la massima flessibilità per il vostro parcheggio!

4.SELEZIONATE UN BUDGET

Fortunatamente oggi è più semplice monitorare costantemente le spese quotidiane grazie alle numerose app messe a disposizione. Scegliere di usarle è un buon modo per poter porre un occhio di riguardo e minimizzare le spese superflue almeno nelle settimane precedenti alla partenza. Inoltre, se avete un po’ di tempo a disposizione, potrete creare un file excel in cui riportare le spese previste una volta che sarete arrivati a destinazione. In questo modo avrete una panoramica migliore su quanto dovrete mettere da parte. Più dettagliata sarà la vostra lista e più efficace risulterà. Tenete di conto anche dei souvenir o dei medicinali di cui avrete bisogno per esempio.

5.RESTATE ATTIVI

Non abusate dei mezzi pubblici e cercate di camminare il più possibile! Così facendo potrete davvero vivere la città e scoprire vie alternative e meno turistiche. E quando sarà il momento di pranzare, parlate con la gente del posto e fatevi consigliare locali e ristoranti per gustare la cucina locale. Avrete maggiore probabilità di assaporare piatti autentici della tradizione a un prezzo più conveniente.