Al CineMarioMonicelli c’è Tutti lo sanno

Il CineMario Monicelli propone il film di Asghar Farhadi Tutti lo sanno con Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Eduard Fernández, Bárbara Lennie

Laura ritorna nel paese della sua infanzia per partecipare al matrimonio della sorella. Lasciata anni prima la Spagna per l'Argentina, è sposata con uomo che non ama più e ha due figli che ama sopra ogni cosa. Nella provincia della Rioja con gli affetti più cari ritrova Paco, amico della giovinezza e compagno per una stagione. L'accoglienza è calorosa, il matrimonio da favola, i festeggiamenti esultanti, i gomiti alzati ma la gioia lascia improvvisamente il posto alla disperazione. La figlia di Laura viene rapita. Una sparizione che fa cadere le maschere in famiglia e in piazza dove 'tutti sanno'.

In programma sabato 24 novembre alle 21.30; domenica 25 novembre alle 17.30 e alle 21.30; martedì 27 e mercoledì 28 novembre alle 21.30.

Biglietto intero 7 euro, ridotto 6 euro, soci Coop 6 euro; martedì e mercoledì 3 euro. Lunedì 12 novembre 3 euro.

Riduzioni sono riservate a persone fino a 26 anni e possessori di carta giovani fino a 30 anni, adulti oltre 65 anni, portatori di handicap e soggetti con invalidità riconosciute, per ottenere la riduzione occorre presentare opportuna documentazione, abbonati del teatro del popolo e soci Coop. Le riduzioni non sono cumulabili.

