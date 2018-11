Amianto nei pavimenti della scuola, nuovi rilievi al Calamandrei

Domani, giovedì 22 novembre, sarà sospesa l’attività didattica nella succursale dell’istituto Calamandrei di Sesto Fiorentino. La relativa ordinanza è stata adottata dal Comune di Sesto, in accordo con la Città Metropolitana di Firenze, in seguito a una richiesta dell'Azienda sanitaria che, prendendo atto di rilievi ordinati dalla direzione scolastica, intende verificare la presenza di amianto nel pavimento dell’istituto. La Città Metropolitana aveva fatto fare i rilievi nel 2017, che avevano dato esito negativo.

Si attende di sapere dalla Asl quali sono i tempi previsti per i nuovi prelievi ed analisi. In ogni caso quale che siano i tempi della chiusura della succursale, la Città Metropolitana fa presente che non essendo disponibili altri immobili in grado di ospitare le classi interessate, la dirigente dovrà organizzare la didattica con turni pomeridiani nella sede principale dell'istituto, sempre in sesto Fiorentino.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa

