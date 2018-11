Artisti di strada e volantinaggio, controlli della Polizia Municipale in centro

Proseguono gli interventi della Polizia Municipale per la tutela del decoro urbano e tra i situazioni al centro dell’attenzione anche il rispetto delle regole da parte degli artisti di strada e di chi effettua l’attività di volantinaggio. La settimana scorsa le pattuglie della Zona Centrale, di Fortezza e di Porta Romana hanno attuato controlli mirati in centro, in particolare piazza della Signoria, Ponte Vecchio, piazza del Duomo, via Calimala, piazza della Repubblica, Por Santa Maria, piazza San Giovanni, via Cerretani, piazza Santa Croce, via Martelli, Santa Maria Novella, piazza della Stazione, via dello Sprone, piazza Pitti, via Guicciardini, via de’ Bardi, Borgo San Frediano, piazza del Carmine. Complessivamente sono stati eseguito accertamenti su 55 artisti di strada con 3 verbali elevati (sanzioni da 100 euro) sulla base del Regolamento degli Artisti di Strada. Di questi due per attività effettuata fuori zona e una per mancanza di autorizzazione. Sei i controlli in materia di volantinaggio, nessuna irregolarità accertata.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

