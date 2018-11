Conoscere la storia della filosofia, appuntamento in biblioteca

Un viaggio nel pensiero di Socrate, Platone e Aristotele. I maggiori esponenti della filosofia occidentale sono al centro di un ciclo di eventi che porta la filosofia nel cuore della biblioteca Carlo e Massimo Baldini. Dal 22 novembre al 6 dicembre il programma di incontri culturali promossi dal Comune di Greve propone tre pomeriggi (ore 18) di approfondimento sulla storia della filosofia antica a cura del professor Sergio Sammicheli.

Un focus sul processo evolutivo del pensiero che offre a studenti, giovani e appassionati di tutte le età l’occasione di ripercorrere la nascita dell’insegnamento filosofico legata ai concetti di bene comune, virtù e conoscenza. Gli incontri sono guidati dal professore Sergio Sammicheli, esperto, storico, ex docente di storia e filosofia presso l'Istituto Gobetti di Bagno a Ripoli. Il 22 novembre l’approfondimento è incentrato sulla sull’inizio della filosofia fino a Socrate, il 29 novembre l’incontro verterà sulla figura di Platone e il 6 dicembre il professor Sammicheli analizzerà il pensiero di Artistotele. Ingresso libero.

“Grazie alla disponibilità del professore - dichiara l’assessore alla Cultura Lorenzo Lotti - abbiamo organizzato un terzetto di serate in cui ripercorriamo la storia della filosofia dalle origini attraverso i protagonisti e le figure più celebri nella cultura del pensiero occidentale come Socrate, Platone e Aristotele”. Nella biblioteca grevigiana, luogo di cultura viva e condivisa la stagione di eventi, incontri e approfondimenti prosegue e si conclude il 15 dicembre alle ore 11 con il Natale in biblioteca dedicato ai più piccoli. Saranno gli amici della biblioteca ad introdurre le calde atmosfere natalizie con la lettura animate di storie e fiabe che incanteranno i bambini.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO Comuni di Barberino Val d’Elsa, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa

Tutte le notizie di Greve in Chianti