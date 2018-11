Consiglio comunale Cascina, manca il numero legale. Pd: "Maggioranza incapace di governare"

Una maggioranza incapace di amministrare il territorio. Una maggioranza incapace di garantire la presenza in consiglio comunale. Martedì la seduta si è chiusa per la mancanza del numero legale sull'unica pratica amministrativa inserita all'ordine del giorno. Le tre forze politiche di minoranza rappresentate in consiglio, Partito democratico, Psi e Cinque stelle, hanno lasciato l’aula per rendere evidente come la maggioranza a trazione leghista non fosse in grado di garantire le presenze per l’attività del consiglio. La presidente del consiglio comunale non ha potuto che prendere atto delle assenze e rinviare alla seduta successiva. Ovviamente anche in una disfatta politica come questa non è mancato un selfie di gruppo.

Troppi amministratori leghisti hanno doppi incarichi e considerano di poter gestire l’impegno per Cascina con una formula “part time”. Questo si ripercuote in primo luogo sull'attività di governo del territorio, ma per il basso livello di impegno la maggioranza non riesce neppure a raggiungere il numero legale in consiglio. Va anche evidenziato che l’ordine del giorno della seduta era composto da interrogazioni e mozioni presentate dalle opposizioni, con un unico atto amministrativo. Un indicatore evidente dell’attività di questa giunta.

A metà mandato la coalizione di destra non ha ancora portato a termine un progetto significativo per il territorio, limitandosi a iniziative di facciata e qualche taglio di nastro eredità delle amministrazioni precedenti. E a questo punto è anche difficile dire se riusciranno ad attivare progetti per il futuro.

Fonte: Pd Cascina

