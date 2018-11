Controlli antidroga nel Fiorentino: due arresti

I carabinieri di Scandicci hanno tratto in arresto due giovani, un nigeriano ed un italiano, per spaccio di sostanze stupefacenti. A Scandicci è stato bloccato un cittadino nigeriano, O.C.W. di 29 anni, mentre stava cedendo una dose di eroina. Lo stesso, allo scopo di eludere il controllo ha ingerito alcune dosi di stupefacente. A seguito di esami svolti presso l’Ospedale Civile San Giovanni di Dio di Firenze è stato accertata la presenza di 17 ovuli di eroina, per complessivi 15 grammi.

Gli operanti, nell’occasione, hanno sequestrato allo straniero 135 euro, quale provento dell’attività illecita.

A Barberino Val d’Elsa, i carabinieri di Tavarnelle Val di Pesa hanno invece tratto in arresto un cittadino italiano residente a Sovicille (SI), R.S. di 21 anni, poiché aveva ceduto 8 grammi di marijuana ad un tossicodipendente del luogo. Il giovane, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di ulteriori 200 grammi di marijuana e 100 grammi di hashish.

Il tossicodipendente, L.A. di 28 anni, è stato segnalato alla Prefettura di Firenze quale assuntore di stupefacente. Il cittadino nigeriano e quello italiano, dichiarati in stato di arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, venivano custoditi presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissima.

Tutte le notizie di Scandicci