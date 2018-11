Il Cottolengo di Firenze ha aperto per la prima volta le sue porte alla città

Ha aperto per la prima volta le sue porte alla città la piccola casa della Divina Provvidenza del Cottolengo per un evento di beneficenza finalizzato all'acquisto di un nuovo pulmino per gli ospiti della RSA.

L’affaccio sulla città che si gode dalla terrazza che chiude l’immenso parco ricco di flora e fauna in cui è possibile rilassarsi e passeggiare è imperdibile.

Pochi fiorentini conoscono la struttura perfettamente inserita in un contesto naturale sulla collina del Poggetto anche se appartiene con il suo edificio storico alla storia della città; ma è una di quelle storie che per troppo tempo, a torto, è stata tenuta in un angolo con tutto il suo carico di stigma e stereotipi.

La realtà è quella di una struttura accogliente che ospita in regime convenzionato e privato in ampi locali con camere ampie e confortevoli e una moderna palestra attrezzata.

La scorsa domenica, 18 novembre, è stata un’occasione speciale per gli ospiti e i tanti fiorentini che hanno scelto di salire in collina per passare una domenica diversa di festa e allegria fra castagne e buon vino.

Una domenica speciale come speciale è stata l’occasione di apertura delle porte della struttura: raccogliere fondi per acquistare un pulmino per gli ospiti.

È stato un grande successo e grazie alla generosità dei tanti fiorentini è stata raggiunta una cifra insperata, ma ancora serve altro per raggiungere l’obiettivo.

Al Cottolengo le porte si apriranno ancora alla città per nuove feste e come sempre si invita tutti ad “entrare a cuore aperto per entrarvi nel cuore”.

Fonte: Ufficio Stampa

