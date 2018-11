Dialoghi sulla dignità, Gabriele Lavia al terzo appuntamento con Fondazione Cr Firenze

Gabriele Lavia è il protagonista del terzo appuntamento del ciclo di 12 incontri sul tema della dignità intitolato ‘Sulla scia dei giorni’, ideato e promosso da Fondazione CR Firenze col patrocinio del Comune di Firenze e in collaborazione col Teatro della Toscana (sabato 24 novembre, ore 10.30 – Teatro della Pergola - Ingresso libero fino a esaurimento posti – www.fondazionecrfirenze.it). Con l’attore e regista sarà affrontato, in particolare, il rapporto fra dignità e teatro. Introduce l’incontro Marco Giorgetti, Direttore Generale del Teatro della Pergola.

Il ciclo – spiegano gli organizzatori – vuole coinvolgere tutta la cittadinanza per approfondire un tema attuale e sfaccettato come quello della dignità, che viene affrontato attraverso personalità che operano in molteplici campi e di diverse competenze. Gli altri relatori sono: Gherardo Colombo (1/12) Michela Murgia (19/1/2019), don Gino Rigoldi (26/1), Alessia Zecchini (9/9), Simona Atzori (23/2), Massimo Mercati (9/3), Serra Yilmaz (23/3), Marco Vichi e Carlo Lucarelli (13/4), Paolo Grossi (27/4). Tutti gli incontri si svolgono al Teatro della Pergola salvo diversa indicazione.

