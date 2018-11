Odore di gas in via Chiara, intervenuti i vigili del fuoco

Piccola perdita di gas questa sera, 21 novembre, al centro di Empoli. I vigili del fuoco del distaccamento cittadino hanno effettuato una verifica per la perdita di gas in via Chiara al numero 11. L'odore di gas, che ha allarmato i residenti, secondo quanto si apprende sarebbe dovuto a una leggera perdita, si presume da una bombolache sarebbe stata utilizzata per effettuare unl cambio in un appartamento vuoto e poi lasciata in una corte. Sul posto è intervenuta, per ragioni di sicurezza, anche Toscana Energia.

