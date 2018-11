Furto di profumi in centro a Empoli, denunciato 31enne: fece un furto con spaccata in via Roma

È stato denunciato a Empoli un uomo accusato di aver rubato più volte profumi di marca. Si tratta di un 31enne di origini georgiane, già finito nei guai per il furto con spaccata in un negozio di via Roma il 7 novembre, sempre a Empoli.

Oggi, mercoledì 21 novembre, i poliziotti di Empoli hanno denunciato l'uomo dopo indagini durate qualche settimana. I furti di profumi risalgono al 25 e 26 ottobre 2018, quando in più occasioni il 31enne portò via profumi di marca da un negozio in centro. Il valore totale della refurtiva ammonta a 480 euro. I titolari della profumeria sporsero denuncia, gli agenti hanno monitorato i filmati di videosorveglianza sia comunale sia del negozio e hanno rintracciato il ladro.

