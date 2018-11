Giornata contro la violenza di genere, conversazione all'Auditorium degli Uffizi

Una violenza bestiale. Modelli dell’umano nella poesia, nella produzione letteraria e nella rappresentazione plastica dei temi propri all’epica e alla drammaturgia antica. Conversazione, Uffizi, Auditorium Vasari, h. 11.00, con la prof.ssa Valeria Andò, docente di lingua e letteratura greca presso l’Università di Palermo, in occasione della Giornata contro la violenza di genere e dell’inaugurazione della mostra Il Ratto di Polissena. Pio Fedi scultore classico negli anni di Firenze Capitale, a cura di Simonella Condemi e Elena Marconi - Uffizi, Sala del Camino - 25 novembre 2018 – 24 febbraio 2019.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza verso le donne e le ragazze, in celebrazione il 25 novembre, le Gallerie degli Uffizi organizzano, oltre ad una mostra specifica, incentrata sullo studio della grande scultura del Ratto di Polissena di Pio Fedi, ospitata nella Loggia dei Lanzi, due conversazioni; in coincidenza con il vernissage e il finissage dell’esposizione. Il corpo delle donne è stato - da sempre - utilizzato, principalmente a motivo della sua facoltà procreativa, quale oggetto di scambio all’interno delle dinamiche di alleanza o conflitto praticate, fin dall’antichità, dalle società improntate al controllo territoriale ed etnico maschile. Un destino collettivo che, con vari livelli di coinvolgimento empatico e critico, è stato cantato, descritto, impresso, plasmato, captato dalle arti, sia antiche che moderne e contemporanee. Figure emblematiche del femminile sono così diventate eroine della storia classica; donne nella cui traiettoria è riassunto un modello esemplare di vita, spesso improntata alla violenza. Dell’indagine su questi exempla è ricca la bibliografia di Valeria Andò, che negli ultimi anni ha affrontato, con particolare passione, lo studio delle rappresentazioni e descrizioni della violenza nei testi greci, con i suoi articoli inerenti l’Iliade, le Troiane, Ecuba, Efigenia in Aulide e la commedia aristofanea. Tali articoli, assieme ad altri studi inediti, sono confluiti nella monografia, di cui si è parzialmente plagiato il titolo in occasione di questa presentazione fiorentina: Violenza bestiale. Modelli dell’umano nella poesia greca epica e drammatica, Caltanissetta, Roma, 2013. Alla conversazione parteciperanno, oltre al Direttore, Eike Schmidt, le due curatrici della mostra su Pio Fedi, Simonella Condemi ed Elena Marconi.

Il finissage della mostra vedrà, il 20 febbraio h. 17.00, presso l’Auditorium Vasari degli Uffizi, una conversazione con la scrittrice Michela Murgia, incentrata sui medesimi temi, ma rivolta a commentare il ruolo della donna

all’interno dei conflitti contemporanei e del triste fenomeno del cosiddetto femminicidio. Per info: https://www.uffizi.it/categoria-eventi/conferenze

