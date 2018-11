Guasto su treno ad alta velocità tra Roma e Firenze, ritardi e treni deviati

Nel pomeriggio di oggi, 21 novembre, si sono registrati forti ritardi e treni deviati sulla Tav Roma-Firenze. Traffico ferroviario rallentato in direzione del capoluogo toscano per un guasto a un treno passeggeri nazionale che, intorno alle 17.45, si è bloccato all'altezza di Gallese, in provincia di Viterbo. Cinque i treni dirottati su percorsi alternativi. Trenitalia segnala ritardi fino a 60 minuti per i convogli in viaggio.

Aggiornamento

Sta tornando gradualmente alla normalità, dalle 18.45, il traffico ferroviario sulla linea AV Roma – Firenze, in direzione Firenze, rallentato dalle 17.45 per un guasto tecnico a un treno passeggeri nazionale fermo all’altezza di Gallese.

I convogli in viaggio hanno registrato ritardi fino a 60 minuti.

Tredici treni sono stati deviati su percorsi alternativi.

