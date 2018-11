Mai più guerre, il grido degli studenti al 'Pacini' di Pescia

Al termine della piantumazione del secondo olivo in piazza S.Francesco di Pescia, con la preziosa scatola contenente i messaggi di pace letti dai ragazzi delle scuole pesciatine qualche minuto prima, è risuonato forte il grido “Mai più guerre” da parte di tutti i partecipanti alla riuscita iniziativa storico-culturale del comune di Pescia, cui hanno aderito i comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese e Uzzano.

Il sindaco di Pescia Oreste Giurlani, il vicesindaco Guja Guidi, il vicesindaco di Uzzano Dino Cordio, che hanno di fatto piantato i due alberi, hanno partecipato insieme ai sindaci di Chiesina Marco Borgioli e di Buggiano Andrea Taddei alla densa mattinata al teatro Pacini di Pescia per la manifestazione “La Grande Guerra, per non dimenticare”, progetto rivolto principalmente ai circa 200 studenti degli istituti superiori del Lorenzini, Agrario, Sismondi-Pacinotti e ai ragazzi della scuola media.

Molto seguiti e applauditi gli interventi di Carla Papini, Presidente dell’Associazione “Amici di Pescia”, di Pierfrancesco Bernacchi, Presidente della Fondazione Nazionale "Carlo Collodi", dello studioso Giulio Palamidessi, intervallati dai contributi canori e musicali della Corale "Valle dei Fiori ", di Giovanni Baglioni e la Reverse Band e Manolo Strimpelli.

Fonte: Comune di Pescia

Tutte le notizie di Pescia