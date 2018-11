Mercatini di tutti i tipi a Scandicci

Mercatino prenatalizio da venerdì 23 a domenica 25 novembre 2018 a Scandicci dalle 9 alle 20,30, lungo via Pascoli e sul lato pedonale di piazza Togliatti. E' questa una delle iniziative organizzate per l'ultimo weekend di novembre dal Consorzio Città Futura e da Confesercenti Scandicci, assieme ad intrattenimenti per tutti e animazioni per bambini. Oltre al Mercatino prenatalizio, domenica 25 novembre per l'intera giornata lungo l'asse urbano da piazza Togliatti a via Aleardi il Mercato dell'Artigianato (e non solo), mentre in contemporanea in piazza Matteotti si tiene la Vetrina Antiquaria. Le iniziative hanno il patrocinio del Comune di Scandicci.