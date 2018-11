I musicanti di Brema arrivano a DireFareTeatrare

La rassegna Dire Fare Teatrare, dedicata ai bambini e alle famiglie, propone domenica 25 novembre I musicanti di Brema di e con Marco Cantori, produzione Teatro Perdavvero, adatto a bambini dai 3 ai 10 anni.

Ogni animale è un piccolo mondo e non importa se sia moro o biondo, se sia senza unghie o gli manchi un dente, se sia zoppo o non udente. Se sia alto, bello, grasso, se abbia la testa dura come un sasso. Se sia sempre stanco o agitato, se sia peloso o pelato. Se sia senza un’ala oppure perfetto o se abbia un qualche altro difetto, che magari non si vede però ce l’ha… L’importante è che se stanno in compagnia gli animali come le note fanno una melodia. Varia, ricca, con anche più speranza, di chi sta chiuso solo nella sua stanza.

Gli spettacoli si svolgono al Minimal Teatro di Empoli (via P.Veronese 10), con due repliche alle 15.30 e alle 17.30.

La rassegna DireFareTeatrare è promossa dal Comune di Empoli, dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus e da Giallo Mare Minimal Teatro.

Il cartellone chiude domenica 2 dicembre con Di segno in segno, spettacolo vincitore del premio Gianni Rodari, città di Omegna edizione 2018. Drammaturgia, testo e regia Vania Pucci con Vania Pucci, Adriana Zamboni, produzione Giallo Mare Minimal Teatro.

Il biglietto per ogni singolo spettacolo è di 4.50 euro. La vendita dei biglietti sarà effettuata a partire dalle 15.00 del giorno stesso dello spettacolo, presso la cassa del Minimal Teatro.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro(via P.Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

Ricordiamo che è gradita la prenotazione.

Il programma delle attività è consultabile sul sito internet www.giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro

