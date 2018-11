'Questo non è amore', a Pisa la Polizia in aiuto delle donne vittime di violenze

Nel solco delle iniziative di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, che la Polizia realizza da diversi anni, è stato sviluppato, a partire dal luglio 2016, il “Progetto CAMPER – Il Camper della Polizia contro la violenza di genere”.

L’obiettivo è quello di favorire l’emersione del fenomeno della violenza di genere, offrendo alle vittime il supporto di una equipe di operatori specializzati presenti all’interno del camper, prevalentemente di sesso femminile.

L’iniziativa, nelle occasioni pregresse, ha suscitato notevole interesse tra i cittadini e tra le donne vittime di violenza, con migliaia di richieste di informazioni sviluppate ed approfondite in momenti successivi agli eventi di piazza.

I dati più attuali dicono che l’attività delle Forze dell’ordine in ambito nazionale ha permesso, negli ultimi anni, di far diminuire i reati di genere tuttavia è tristemente evidente quanto sia necessario perseverare - e se possibile anche incrementare - l’impegno di tutte le componenti della società civile nella lotta al contrasto delle violenze di genere ed in particolar modo delle violenze subite dalle donne.

Per tale motivo, in occasione della “GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE” in Pisa, contestualmente a molte città italiane, si rinnoverà l’importante iniziativa “…Questo non è amore”.

La manifestazione si svolgerà venerdì 23 novembre 2018, dalle ore 09.00, alle ore 13.00, in Piazza Garibaldi dove sarà posizionato un mezzo della Polizia di Stato che ospiterà una equipe multidisciplinare composta da idoneo personale della Polizia di Stato, nonché operatori specializzati della rete antiviolenza pronti a stabilire un contatto diretto con le donne e a raccogliere le testimonianze dirette di chi, spesso, ha paura a denunciare o a varcare la soglia di un ufficio di Polizia.

All’evento, parteciperanno anche operatori e operatrici di Centri Antiviolenza di Pisa e provincia, soggetti fortemente impegnati in questa provincia nell’aiuto alle vittime di violenza di genere, ma anche nella sensibilizzazione e formazione sul tema, associazioni con le quali la Questura collabora proficuamente già da diversi anni.

Fonte: Questura di Pisa - Ufficio Stampa

