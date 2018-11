Ricevuta in municipio Carlotta Farnocchia, campioncina di karate di San Frediano a Settimo

Bel risultato sportivo per Carlotta Farnocchia, la karateka 13enne di San Frediano a Settimo che agli ultimi campionati europei di karate, svoltisi a Malta, ha conquistato la medaglia di bronzo individuale e la medaglia di bronzo a squadre nella specialità kumite di categoria. Carlotta, che si allena alla palestra Shin Yama Arashi di Pontedera con il maestro Marco Trolese e ha come coach Marco Macelloni, è stata ricevuta nei giorni scorsi in municipio e, accompagnata da babbo Simone, ha incontrato Leonardo Cosentini, assessore allo sport di Cascina, e gli assessori Luciano Del Seppia e Patrizia Favale, i quali si sono complimentati per il successo ottenuto.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa

