Ruba una bici di fronte ai poliziotti, arrestato 50enne

Stavano pattugliando l’area intorno alla stazione di Sesto Fiorentino l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un 50enne di origine siciliane, già noto alle forze dell’ordine. Questi si è avvicinato a una bicicletta bianca e ha tranciato il cavo in acciaio con il quale il mezzo era assicurato ad una palo. Ovviamente non ha fatto neanche in tempo a fare una pedalata che è stato fermato dalla polizia; addosso aveva una tronchese di 23 centimetri. Nel pomeriggio di lunedì 19 novembre, dunque, per lui sono scattate nuovamente le manette. Per quanto riguarda invece il 'bottino del colpo', nonostante le ricerche, ancora non è stato possibile rintracciare la vittima del furto di Sesto, ovvero il legittimo proprietario della bici bianca oggetto del reato.

Tutte le notizie di Sesto Fiorentino