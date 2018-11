Scuola e sicurezza, incontro pubblico a Livorno

In occasione della Giornata Nazionale della Sicurezza nelle Scuole, l’Amministrazione comunale organizza un incontro pubblico indirizzato in particolare ai rappresentanti delle istituzioni scolastiche cittadine. Durante l’evento saranno illustrate alcune buone pratiche da utilizzare nella gestione delle strutture scolastiche, anche sul piano emergenziale.

Programma

Saluti istituzionali di Stella Sorgente, vicesindaca di Livorno

Intervento di Raffaella Pastore (INAIL) "Sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola: il ruolo dell’INAIL"

Intervento di Paolo Ghelardi, funzionario Vigili del Fuoco Livorno

Intervento di Luca Barsotti, dirigente del settore edilizia pubblica e manutenzioni del Comune di Livorno

“Siamo alla seconda edizione di questo appuntamento di approfondimento nato su impulso di una mozione presentata dalle consigliere di maggioranza, approvata all’unanimità dal Consiglio comunale. Livorno ha iniziato così a dare sostanza alla sua adesione a questa Giornata Nazionale della Sicurezza nelle Scuole, promossa dal MIUR, valorizzando la divulgazione delle buone pratiche” così Stella Sorgente, vicesindaca di Livorno con delega all’edilizia scolastica, nell’introdurre l’evento.

“Questa amministrazione ha puntato molto sul miglioramento della sicurezza negli edifici in cui studiano e lavorano i livornesi - precisa Sorgente -. Abbiamo un piano di riqualificazione di tutto il patrimonio scolastico, quindi sappiamo dove intervenire e come. Solo nell’ultimo anno abbiamo realizzato interventi, con risorse interne, per quasi 2 milioni di euro e a breve attendiamo i decreti ministeriali con cui arriveranno i 7,7 milioni necessari per la nuova sede delle “Dal Borro”, il nuovo polo scolastico in Corea e la ristrutturazione delle Pazzini”.

22 novembre 2018

Incontro pubblico

"Scuola e Sicurezza. Raccomandazioni pratiche e buone prassi"

c/o Cisternino di Città

ore 16:30

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

