A Su il sipario! ecco i Nemici Negat(t)i

La rassegna per bambini e famiglie Su il sipario! propone l’ultimo appuntamento del 2018, per poi riprendere in gennaio 2109.

Domenica 25 novembre alle 17.00 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino in scena Nemici Negat(t)i di Company Blu, coreografia e collaborazione alla regia di Charlotte Zerbey e Alessandro Certini, adatto a bambini dai 3 ai 10 anni.

Un attore e un’attrice s'incontrano per mettere in scena una vicenda, la storia su cui si ritrovano d’accordo è quella di un gatto che prova a tutti i costi di acciuffare un uccellino.

Iniziano così a costruire e vivere intensamente il gioco teatrale e i loro ruoli: il gatto prende forma nel linguaggio del corpo che ricrea i ritmi e la fisicità del cacciatore felino; l'uccellino invece da un calzino si trasforma in un pupazzetto caratterizzato da una propria presenza vocale: ventriloqua.

La dinamica è quella in cui ogni cosa può trasformarsi in qualcos'altro, purché sia piacevole e divertente.

Il “gioco-conflitto” tra il gatto e l'uccellino via via porta alla scoperta dell’insoddisfazione di entrambi in un crescendo di situazioni dove il mancato successo del predatore e l'ansia della preda arrivano ai massimi livelli. Quando non c'è più niente da perdere, nasce l'amicizia, la solidarietà nella diversità, l'importanza reciproca dell’uno per l'altro.

Il programma di Su il sipario! riprende domenica 13 gennaio con Secondo Pinocchio della compagnia Burambò; domenica 20 gennaio Buono come il lupo di Giallo Mare Minimal Teatro e infine domenica 27 gennaio con La regina delle nevi di Giallo Mare Minimal Teatro.

Gli spettacoli della domenica iniziano alle 17.00

Per Su il sipario biglietto singolo spettacolo 5€.

Per i giovani under 30 in possesso della Carta giovani sconti del 10% su tutti i biglietti.

Per gli studenti delle università in possesso della carta “Studente della Toscana” biglietto ridotto 8€. Riduzioni riservate agli under 30 con “Biglietto futuro”.

Gli studenti delle scuole superiori di Castelfiorentino avranno un biglietto omaggio ogni 4 acquistati.

Riduzioni riservate agli under 26 e gli over 65 anni, a portatori di handicap o a soggetti con invalidità riconosciute. Per ottenere la riduzione occorre presentare opportuna documentazione.

Le riduzioni non sono cumulabili.

La prevendita dei biglietti di tutti gli spettacoli della stagione è in corso presso la biglietteria del teatro tutti i martedì e giovedì (ore 17.00-19.00) e il sabato (ore 9.30-12.30 e 16.00-19.00).

Prevendita aperta anche presso Giallo Mare Minimal Teatro (via Paolo Veronese 10- Empoli tel 0571/81629-83758) dal lunedì al venerdì orario 9-13 e 14-18 e aperture su appuntamento.

Diritti di prevendita 1€.

Il programma della stagione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.teatrocastelfiorentino.it e sulla pagina Facebook Teatro Del Popolo Castelfiorentino.

Per informazioni Teatro del Popolo 0571 633482 e Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629-83758, info@giallomare.it.

