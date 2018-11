Truffò con una complice una 62enne a Empoli, denunciato 39enne

A ottobre ha truffato una 62enne empolese, per un 39enne peruviano proveniente da Roma è scattata la denuncia. Truffa e furto aggravato sono i due reati commessi dall'uomo, denunciato dalla polizia di Empoli, anche se non ha agito da solo: con lui c'era una connazionale, sua complice.

Proprio la donna ha 'iniziato' la truffa. Il 1 ottobre, fuori da una lavanderia a gettoni di Empoli, ha incontrato la 62enne e le ha chiesto dove poter trovare un avvocato per poter depositare una schedina vincente del Superenealotto da 682mila euro. In quel momento è arrivato il 39enne. Questi, fingendosi messicano, ha spiegato alla vittima di non essere in regola col permesso di soggiorno, così come la sua complice. Ha inoltre proposto alla 62enne di depositare la vincita sul suo conto, dando poi alla empolese un terzo della somma totale.

In cambio, però, i due truffatori avevano bisogno di 330 euro e dell'oro che la vittima aveva in casa. La 62enne, in quel caso, ha acconsentito e ha accompagnato i ladri a casa sua e poi all'ufficio postale di via Russo. Sul tragitto del ritorno i due ladri sono riusciti a scappare. L'uomo è stato rintracciato e denunciato.

Tutte le notizie di Empoli