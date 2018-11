Tutti in pista con il 'Moto Day', attività per grandi e piccoli

Sabato 24 e domenica 25 novembre, tra gli eventi del ricco programma offerto dalla “Città del Natale” di Montecatini Terme, il Team JK Racing dà l'appuntamento a tutti gli appassionati delle due ruote presso l’ampia area di Mondolandia (limitrofa ai Comuni di Montecatini, Monsummano e Pieve a Nievole, che ben si presta alla realizzazione di questo tipo di evento grazie anche agli spazi verdi ed ai servizi bar, gelateria, pizzeria, ristorante). Proprio qui, infatti, sono stati appositamente realizzati due tracciati fettucciati per le moto, uno per i mezzi da enduro e motocross moderne e d’epoca e uno per le più piccole moto a ruote basse da minicross e minienduro. L'iniziativa, che sicuramente riscuoterà grande successo visti i molti appassionati della disciplina nella zona della Valdinievole, prevede nei due giorni anche un corso di guida in moto, che si protrarrà poi nei weekend successivi con i corsi di Guida Sicura riservata a tutti i giovani neofiti presso il Mini Motor Bike Yamaha allestito in Pineta e che fa parte, a tutti gli effetti, delle numerose attrazioni pensate dalla Città del Natale. Organizzatore dell’evento è Riccardo Boschi, patron del team mondiale JK Racing, sempre in prima linea nel territorio nella promozione e nella formazione oltreché nell’educazione alla guida consapevole delle moto.

Le attività

Un tracciato riservato ai possessori di moto da Motocross ed Enduro. Fettucciato di circa 2.4 km aperto a coloro che vorranno cimentarsi in prove libere, gestito con personale formato e gestito dal team mondiale JK Racing di Pieve a Nievole, fiore all’occhiello del territorio per la sua presenza a tutte le più importanti manifestazioni mondiali, internazionali e nazionali di MXGP.

Yamaha Junior Moto School. Un’altra pista sarà invece riservata per il corso di guida per bambini e ragazzi dai 4 anni in su. Il percorso della sicurezza stradale dedicata alle due ruote a motore passa, filtrato attraverso l'occhio dei formatori della Yamaha Junior Moto School e del Team pievarino JK Racing, per una serie di eventi studiati per i ragazzi che per la prima volta imparano a gestire una piccola moto. Il corso in sicurezza è dedicato ad una serie di dimostrazioni di guida rivolte ai ragazzi spettatori, dotati di specifiche protezioni passive adeguate fornite dagli organizzatori, sotto l'attenta supervisione di esperti formatori su un percorso fuoristrada, volte a dimostrare le diverse reazioni della moto e di impatto con caduta. L'elemento più spettacolare è costituito da prove pratiche su un'area di cross test, presentato e seguito ai ragazzi con tutte le condizioni affinché possano comprenderlo appieno e farne tesoro per le future esperienze di vita. E l'occasione si presta anche per i più grandi, per assistere e per ascoltare i preziosi consigli di guida in fuoristrada che nessuno, oltre agli appassionati e praticanti crossisti ed enduristi, è in grado di fornire.

Fonte: Ufficio Stampa

