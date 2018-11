Un ricordo di Paolo Rossi alla XXIV Stagione di Leggere per non dimenticare

Per la XIV Stagione di Leggere per non dimenticare, ciclo di incontri a cura di Anna Benedetti, Paolo Valluzzi e Salvatore Veca, presenteranno 'A mio modesto parere', le recensioni sul Sole 24 ore, di Paolo Rossi, a cura di Martino Rossi Monti e Roberto Bondì presso la Biblioteca delle Oblate in via dell’Oriuolo, 26; venerdì 23 novembre 2018 alle 17.30.

Nel libro sono raccolte le recensioni che lo storico delle idee PAOLO ROSSI, figura di prestigio internazionale e tra le più importanti della cultura italiana, pubblicò per molti anni sulle pagine culturali del "Sole 24 Ore". Il volume offre un quadro della cultura europea vista da uno studioso dagli interessi molteplici, dalla curiosità insaziabile e dalla scrittura sempre avvincente.

Paolo Rossi

(1923 – 2012) è stato uno dei maggiori storici della filosofia della scienza. Molti i suoi volumi: “Clavis universalis”. Arti della memoria e logica combinatoria da Lullo a Leibnitz (1983, 1988, 2000, 2006 prima ed. ) , I ragni e le formiche. Un’ apologia della storia della scienza (1986) , Paragone degli impegni moderni e post-moderni (1989, 2009), Il passato, la memoria, l’oblio. Sei saggi di storia delle idee (1991, 2001,2013), Naufragi senza spettatori. L’idea di progresso (1995) , Un altro presente. Saggi sulla storia della filosofia (1999), Francesco Bacone. Dalla magia alla scienza ( 2004, prima ed 1957), Speranze (2008).

Tutte le notizie di Firenze