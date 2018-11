Vendeva orologi falsi: denunciato

Nella giornata di ieri i carabinieri di Pisa hanno denunciato in stato di libertà un senegalese di 43 anni, per commercio di prodotti contraffatti, sorpreso in possesso di 35 orologi con falso marchio, di cui ha invano tentato di liberarsi, gettandoli a terra, prima di darsi alla fuga, alla vista dei militari.

Denunciata anche un’italiana di 27 anni, originaria di Roma, per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio.

Nella tarda mattinata, invece, i carabinieri hanno arrestato un georgiano di 37 anni, gravato di un ordine di carcerazione, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso in Pisa a fine novembre 2018.

Nel primo pomeriggio è stato poi arrestato in flagranza di reato un italiano di 58 anni, evaso dagli arresti domiciliari. Al termine delle formalità, l’arrestato è stato nuovamente accompagnato presso il domicilio, nel ripristino della misura.

Fonte: Carabinieri di Pisa

