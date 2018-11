Via Galliano, Ricci: "A Firenze il M5S è diviso"

“Si sono riunite oggi in Palazzo Vecchio, congiuntamente, le Commissioni 1° Affari Generali, 6° Ambiente, vivibilità urbana e mobilità ed 8° Politiche per la promozione della legalità e della sostenibilità per affrontare, tra le altre questioni, anche una mozione, presentata dalla consigliera Arianna Xekalos, riguardante la riqualificazione dell'area pubblica di via Galliano.

La mozione, dopo ampia discussione, è stata riscritta nel dispositivo finale che così recita:

- “a mantenere un presidio settimanale della Polizia Municipale;

- a valutare la possibilità di modificare la destinazione di quell'area al fine di migliorare la vivibilità mantenendo le alberature esistenti”.

Con nostra grande sorpresa – spiega il presidente della Commissione ambiente, vivibilità urbana e mobilità Fabrizio Ricci – la mozione presentata, come sopra detto dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle Arianna Xekalos, è stata approvata a maggioranza, dalle Commissioni, ma la consigliera, dello stesso schieramento politico M5S Silvia Noferi, ha ritenuto opportuno votarle contro. Non si votano gli atti nemmeno fra di sé dimostrando, ancora una volta, che gli esponenti dei 5 Stelle a Firenze sono divisi”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

