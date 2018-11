Violenza sulle donne, Pd Serravalle: "Una panchina per non dimenticare"

Dopo il successo dello scorso anno, anche domenica prossima 25 novembre, in occasione della “giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, il PD di Serravalle Pistoiese in collaborazione con l’associazione “365 giorni al femminile” di Montecatini, organizza - a Casalguidi - vari eventi per sensibilizzare e far riflettere tutti, soprattutto gli uomini, sul gravissimo fenomeno della violenza sulle donne che quasi giornalmente alimenta la cronaca nera con fatti tragici. Alle 11,00 uomini e donne si troveranno in Piazza Antonio Gramsci per dar vita ad un flash-mob con breve corteo per le vie del paese che si concluderà al Circolo Ariston; alle 12,00 presso il Circolo Milleluci verrà inaugurata una panchina, rossa come il sangue versato dalle donne picchiate, sfregiate, uc-cise, alla presenza della senatrice Caterina Bini, dell’assessore regionale Federica Fratoni, dei consiglieri Massimo Baldi e Marco Niccolai e con il saluto della parlamentare europea e segretaria del PD toscano Simona Bonafè. La manifestazione proseguirà alle 12.30 con un brunch, (ricco pranzo a buffet al prezzo di euro 10), e a seguire con lettura di brani, balletti, proiezione di filmati e ri-flessioni sul tema fino alle 17.00,.

Per info: #PanchineRosseaSerravalle.

Fonte: Pd Serravalle Pistoiese

