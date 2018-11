'Vivere di Fame', prolungata la mostra sul digiunatore Succi

Cento anni fa moriva a San Martino alla Palma Giovanni Succi da Cesenatico, considerato uno dei più grandi digiunatori del mondo. Il Comune, la compagnia teatrale Gogmagog e la Biblioteca di Scandicci organizzano per l'occasione una serie di iniziative, ovvero la mostra storica fotografica “Vivere di fame fame di vivere” da martedì 13 novembre a giovedì 6 dicembre 2018 (inizialmente la conclusione della mostra era fissata al 1 dicembre, poi gli organizzatori hanno deciso di prolungarne la durata) nell'Auditorium Mario Augusto Martini della Biblioteca di Scandicci (via Roma 38/a) a cura di Stefano De Martin con documentazione storica dalla collezione di Giovanni Bellomo, e lo spettacolo “Giovanni per campare digiunava” dei Gogmagog al Teatro Studio Mila Pieralli (via Donizetti, 58) da sabato 24 a mercoledì 28 novembre 2018. Oltre alla mostra e allo spettacolo vengono organizzati anche due incontri: martedì 13 novembre alle 10 la compagnia Gogmagog con il regista della piece al Teatro Studio Tommaso Taddei parlano con gli studenti sulla costruzione dello spettacolo teatrale; giovedì 22 novembre dalle 17 alle 18,30 nell'Auditorium della Biblioteca “Il digiuno e i sogni” con Paolo Albani, performer e autore del libro “I sogni di un digiunatore” (Exorma 2018), Laura Forti, autrice teatrale e collaboratrice di Radio Svizzera, Aldo Frangioni di Cultura Commestibile e lo scrittore Enzo Fileno Carabba. Per i visitatori della mostra una promozione sui biglietti dello spettacolo. Il programma di iniziative è in collaborazione con Città Metropolitana di Firenze, Fondazione Teatro della Toscana e istituti superiori Russell Newton e Sassetti Peruzzi.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Scandicci