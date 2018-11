Biblioteca Puccini a Santa Croce, conclusi i lavori di restauro a Palazzo Vettori

Nella mattina di giovedì 22 novembre in largo Delio Nazzi, l’Amministrazione Comunale con il Sindaco Giulia Deidda, la Vicesindaco Elisa Bertelli e l’Assessore alla Cultura Mariangela Bucci e la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato con il Vicepresidente Massimo Bacchereti, si sono incontrati per presentare la conclusione del lavoro di restauro conservativo delle facciate della Biblioteca Comunale “Adrio Puccini”, completato nell’estate 2018 e realizzato proprio grazie al contributo della Fondazione, al quale sono state aggiunte risorse proprie del Comune.

Palazzo Vettori, che ospita la nostra Biblioteca dal 1970, è un edificio storico che rappresenta uno degli elementi più caratteristici, dal punto di vista architettonico, del paesaggio urbano di Piazza Matteotti.

L’edificio, in stile neoclassico, fu restaurato in maniera sostanziale nei primi anni ‘90 del secolo scorso e necessitava, soprattutto per quanto riguarda le facciate, di un intervento importante per preservare la bellezza e la sicurezza di uno degli edifici più belli e di pregio del patrimonio comunale: negli anni scorsi, infatti, a seguito di distacchi, è stato necessario rimuovere buona parte delle bozze decorative che costituiscono uno degli elementi più significativi del disegno delle facciate del palazzo. Oggi, grazie al contributo della Fondazione, è stato possibile non soltanto restaurare le bozze, ma anche riprendere gli intonaci rovinati, ancorare le restanti bozze e ritinteggiare le facciate, recuperando l’aspetto originario e rispettando le prescrizioni dettate dalla “Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno”, che cogliamo l’occasione per ringraziare per la fattiva collaborazione. L’intervento ha visto, inoltre, il consolidamento dei balconi e il restauro delle persiane e dei portoni in legno.

L’importo complessivo dei lavori è stato di 48.000 euro, finanziati per 32.996 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e per I restanti 15.000 euro dal bilancio del Comune. I lavori sono stati progettati e diretti dall’Arch. Silvia Lensi ed eseguiti dalla ditta Cerbioni Srl di Empoli – adesso Figli di Augusto Lorenzin di Firenze; la parte relativa al restauro di persiane e portoni è stata realizzata dalla ditta M2 di Marini Marco, di Montopoli.

"La sinergia con la Fondazione cassa di Risparmio di San Miniato è una collaborazione ormai consolidata, che nel tempo ha permesso di effettuare importanti interventi di alto valore pubblico, per questo abbiamo ritenuto opportuno dedicare questo finanziamento alla Biblioteca Comunale, un servizio che a Santa Croce sull’Arno significa 40.000 presenze e oltre 17.000 prestiti all’anno, un contenitore culturale vivo e vivace che accoglie giovani, che ogni giorno scelgono questo luogo per studiare e cercare materiale di studio, e cittadini di ogni età che qui vengono non soltanto per prendere libri in prestito ma anche per partecipare alle molte attività che vengono organizzate, dai gruppi di lettura, agli incontri con autori, ai corsi dell’età libera fino alle iniziative più varie. Ringraziamo, per questo, la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato per l’attenzione e la vicinanza che da sempre rivolge nei confronti del nostro territorio dedicandoci risorse preziose e stimolandoci nel lavoro costante di miglioramento della qualità del nostro territorio" affermano dall'amministrazione comunale.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

