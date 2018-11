Camposanto monumentale, una 'didascalia sonora' per ripercorrerne la storia

Una “didascalia sonora” per ripercorrere le cinque fasi salienti della storia del Camposanto Monumentale di Pisa, dall’inizio dei lavori di fondazione fino alla celebrazione del ritrovato affresco "Il Trionfo della Morte". Questo evento artistico dedicato al Camposanto Monumentale di Pisa , dove si uniscono musica e ricerca scientifica, è in programma per venerdì 23 novembre alla Scuola Superiore Sant’Anna (inizio ore 17.00, chiesa di Sant’Anna) ed è intitolato “Il Suono del Tempo”, grazie alla pianista Marina Tanaka che fa da guida nella storia di questo monumento attraverso suoni che ha composto e che interpreta in questa occasione, dal vivo. L’evento è realizzato dal Laboratorio di Robotica Percettiva Percro dell’Istituto di Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione e della Percezione (TeCIP) della Scuola Superiore Sant’Anna, con la collaborazione dell’associazione “Arte della Memoria iPazzifactory”, e prevede la creazione di un “ambiente sonoro”, per invitare e guidare lo spettatore verso un’esperienza immersiva dove il suono “esprime la memoria del Camposanto Monumentale”, come sottolineano i promotori.

Nell’ambito della installazione sonora si ripercorrono dunque le cinque fasi salienti della storia del Camposanto, Dall’edificazione iniziata nel 1277, agli artisti che tra il XIV e XV secolo si sono succeduti nella decorazione ad affresco. Dal periodo in cui il Camposanto diventa una tappa imprescindibile del Grand Tour, ai danni provocati dalla seconda guerra mondiale fino al restauro degli affreschi e la loro ricollocazione nel sito originario. La composizione musicale finale intende rappresentare una didascalia sonora del celebre affresco “Il Trionfo della Morte”. L’installazione è coronata da un filmato virtuale del Camposanto Monumentale realizzato dal Laboratorio di Robotica Percettiva che richiama il luogo che ha inspirato Marina Tanaka nella composizione del percorso sonoro. Elementi luminosi distribuiti nello spazio emulano il respiro. Gli elementi grafici e luminosi coinvolgono i visitatori in maniera emotiva, aiutandoli a immergersi in un contesto suggestivo che permette loro di essere trasportati nella narrazione storico-sonora. L’ultima tappa di questo percorso viene interpretata dalla stessa Marina Tanaka, in un concerto di pianoforte, con inizio alle ore 19.00, per celebrare attraverso la sua “didascalia sonora” il “Trionfo della Morte”.

Chi è Marina Tanaka. Nasce a Tokyo nel 1985. Fin da piccola inizia a creare opere visuali e si appassiona alla musica classica. Compie i suoi studi all’accademia di Tokyo nel facoltà di Nuovi Media e al DAMS teatro di Bologna, sviluppando la drammaturgia sonora e lavorando sul collegamento fra visione e udito. Realizzatrice di installazioni e mostre di arte contemporanea presso varie gallerie sia a Tokyo che a Bologna. Nel suo lavoro immagine e suono sono imprescindibili.

Fonte: Scuola superiore Sant'Anna - Ufficio stampa

