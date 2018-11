Castelfranco di Sotto contro la violenza sulle donne: appuntamento in piazza Bertoncini

Una voce unica contro la violenza sulle donne si alzerà sabato mattina da Castelfranco di Sotto. A scandire una serie di frasi contro il femminicidio saranno cittadini, politici, studenti, professionisti, rappresentanti di associazioni e commercianti. Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha scelto di celebrare così la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, con un momento di forte impatto che cerca di sensibilizzare la comunità con un messaggio unico e chiaro.

L’appuntamento è fissato alle ore 10 di sabato 24 novembre, in Piazza Bertoncini, davanti gli scalini dell’edificio comunale, sui quali per l’occasione sarà allestita un’installazione di scarpette rosse. Dai loggiati della facciata, invece, sventoleranno dei drappi di tessuto rosso, il tutto per ricordare le donne a cui la vita è stata strappata via per mano un uomo che ha scelto la violenza al posto della coscienza. Saranno inoltre distribuiti (è possibile trovarli anche all’Urp del Comune) dei segnalibri in cui trovare i numeri telefonici a cui rivolgersi in caso di violenza.

“I primi nove mesi del 2018 hanno segnato finalmente un calo dei “reati spia” che possono precedere i femminicidi: maltrattamenti in famiglia, stalking, percosse, violenze sessuali – commentano il sindaco Gabriele Toti e l’assessore Chiara Bonciolini – Ma le donne uccise sono state 94, un numero ancora incredibile. Iniziative come questa che abbiamo organizzato servono per tenere sempre i riflettori accesi. E per farlo bisogna coinvolgere in prima persone i cittadini, gli studenti, il tessuto sociale del nostro paese. Come amministratori dobbiamo impegnarci perché il messaggio di lotta contro la violenza sia una priorità e un monito sempre presente nelle nostre comunità. La violenza passa attraverso il disagio sociale, l’ignoranza, l’inciviltà. Come politici – concludono -, dobbiamo essere in grado di creare gli anticorpi che proteggano e respingano questi fenomeni nella società”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

