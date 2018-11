Il Castello di Capraia Fiorentina ha una nuova piazza

Sono iniziati i lavori di sistemazione della piazza sottostante il Castello medievale di Capraia Fiorentina. L’Amministrazione ha deciso di intervenire su uno spazio che costituisce l’ingresso della parte antica del borgo, negli ultimi anni vivacizzato dalle feste organizzate in più occasioni e dal concorso fotografico Instagram “Capraia Fiorentina, una rocca misteriosa”.

L’intervento prevede una nuova asfaltatura con rifiniture, nuova segnaletica degli stalli dei parcheggi, così da mettere ordine nell’utilizzo e garantire più posti per le auto, l’installazione dell’illuminazione in via Don Bianconi, nel tratto che collega la piazza al cimitero.

“L’obiettivo è avere una piazza con più parcheggio per i residenti e coloro che vogliono visitare il Castello, oltre a una nuova illuminazione che permetterà di migliorare la vita dei cittadini e garantire loro più servizi, decoro e sicurezza”, commenta il sindaco Alessandro Giunti.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

