Giornata contro la violenza sulle donne, banner sul sito Asl

“I nostri passi contro la violenza sulle donne” oltre ad uno slogan è uno spazio virtuale che raccoglie iniziative, contributi, attività e servizi da parte della istituzioni o rappresentanze della comunità contro tutte le forme di violenza. Si tratta di un banner pubblicato nella home page del sito web www.uslcentro.toscana.it, ideato e promosso da CittadinanzAttiva e dall’Ausl Toscana Centro.

L’idea nasce in occasione del prossimo 25 novembre, giornata internazionale per l’elimimazione della violenza sulle donne, una data simbolo per ricordare il 25 novembre 1960 quando le sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana, furono violentate e uccise da uomini dell’esercito durante la dittatura di Rafael Trujillo.

I contenuti all’interno del banner saranno sviluppati ed incrementati in modo che il 25 novembre non sia solo il ricordo di un evento ma uno spazio permanente all’interno della rete.

L’Azienda USL Toscana centro e CittadinanzAttiva si sono unite per dire insieme no alla violenza sulle donne, per dare un segnale forte, per combattere un crimine contro i diritti umani, per un impegno costante con la finalità di proporre iniziative e azioni in forma coordinata, anche a livello d’immagine e per promuovere il rispetto delle donne e la loro tutela. L’immagine scelta per il banner trae ispirazione da uno dei simboli contro la violenza sulle donne, la scarpa rossa, proposta anche in altre varianti, in modo da abbracciare anche il mondo dell'infanzia, dell'adolescenza, della vecchiaia oltre che includere altri riferimenti di genere. E’ una testimonianza dell'impegno dell'Azienda nell'offrire servizi e valorizzare iniziative contrarie a qualsiasi tipo di violenza, senza nessuna distinzione di genere, sesso, età, condizioni sociali e culturali, scelte, e appartenenze…

I passi rappresentano un cammino in crescita in questa direzione.