Il grido di un fiore, danza e fotografia contro la violenza di genere

Sabato 24 novembre con partenza dalle ore 15 da Piazza della Libertà si terrà l’evento “Il Grido di un Fiore”, che fa parte del programma di iniziative locali per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Partendo da Piazza della Libertà, si svolgerà una camminata per le vie del centro accompagnata da letture in ricordo delle donne vittime di abusi, stupri e femminicidi fino ad arrivare in Piazza Boccaccio dove si svolgeranno delle performance artistiche. Durante il percorso le tappe saranno scandite dalle azioni performative che si svolgeranno in prossimità dei negozi del CCN ConCertaldo, che espongono le foto artistiche sul tema realizzate da Giacomo Checcucci con le giovani performer. Al termine dell'evento saranno liberati in cielo palloncini rossi in segno di rinascita e speranza.

L’evento fa parte del cartellone “TUTTI INSIEME CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” che è organizzato e promosso dal Comune di Certaldo e da Accademia della Danza, Consiglio dei Giovani di Certaldo, Ass. Polis, SPI CGIL Certaldo, Auser, CCN ConCertaldo, Centro Aiuto Donna Lilith, Avis, Croce Rossa Italiana - Certaldo, Misericordia di Certaldo, Prociv-Arci Certaldo, Forum Permanente delle Donne, Ipotesi Teatrale, Anthos, Centro Egiziano Giglioli.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà domenica 25 novembre.

