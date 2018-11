I misteri della fisica, convegno del Cicap a Firenze

Sabato 24 novembre si terrà a Firenze il Convegno Regionale del CICAP-Toscana dedicato a I misteri della Fisica

Il CICAP (www.cicap.org) è un’associazione scientifica e educativa che promuove un'indagine scientifica e critica nei confronti delle pseudoscienze, del paranormale, dei misteri e dell'insolito. Fondata nel 1989 da Piero Angela e da altre personalità del mondo della scienza e della cultura, tra cui Margherita Hack, Rita Levi Montalcini, Umberto Eco e Tullio Regge, vede oggi tra i suoi componenti Silvio Garattini, Carlo Rubbia ed Edoardo Boncinelli.

Gli interventi della mattina (ore 10.00-13.00) sono pensati per gli studenti delle scuole superiori e sono dedicati a illustrare sia aspetti e ricerche della fisica attuale, sia alcuni dei miti più diffusi legati a questa affascinante disciplina.

Nel pomeriggio (dalle 15.30) è prevista una tavola rotonda dedicata ai misteri, bufale e truffe della Fisica; saranno inoltre presentati il CICAP, le sue finalità e le sue attività.

Il convegno si svolge in collaborazione con l’associazione culturale Caffè Scienza e ha il patrocinio del Cicap ed è ospitato nella sala conferenze dalla Biblioteca delle Oblate.

I relatori sono: Stefano Bagnasco (Fisico, INFN, Socio effettivo Cicap), Enrico De Giuli (Insegnante e divulgatore scientifico), Enrico Gazzola (Fisico e divulgatore scientifico, Università di Padova), Franco Bagnoli (Fisico teorico della materia, Università di Firenze, CNR)

Tra i termini ripresi dall'ambito scientifico e impiegati totalmente a sproposito, quelli provenienti dalla fisica non solo sono ampiamente diffusi in numerosi settori della vita quotidiana, ma rappresentano il tratto distintivo di molte dottrine pseudoscientifiche, oltre a riempire le pagine di molti testi provenienti dall'ambito umanistico, soprattutto quelli filosofici. Basti pensare a parole come "quantistico" o "energia", spesso impiegate senza avere alcuna idea di cosa si stia parlando. Il convegno è un'occasione per riflettere su questo e molto altro, in maniera divertente e accessibile a tutti, non accademica. Durante la giornata sarà possibile interagire direttamente con i relatori, assistere a intriganti esperimenti e informarsi direttamente sulle associazioni promotrici dell'iniziativa, ricordandosi senza che senza una corretta informazione scientifica, non c'è democrazia.

L’intera giornata, aperta e gratuita, si terrà presso l’auditorium della Biblioteca delle Oblate in Via dell’Oriuolo, 24.

Di seguito il programma dettagliato del convegno. Per informazioni: toscana@cicap.org

PROGRAMMA

10:00

Apertura sala e ingresso partecipanti

10:15

Andrea Sabbatini (Coordinatore Cicap Toscana)

Saluti e inizio lavori

10:20

Stefano Bagnasco (Fisico, INFN, Socio effettivo Cicap)

Fisica: veri misteri e misteri farlocchi

10:40

Enrico De Giuli (Insegnante e divulgatore scientifico)

Hollywood bocciata in fisica. Quando i film sfidano le leggi della natura

11:20

Enrico Gazzola (Fisico e divulgatore scientifico, Università di Padova)

Bufale quantiche: dalla telepatia ai carciofi quantistici

12:00 - 12:10

Pausa

12:10

Franco Bagnoli (Fisico teorico della materia, Università di Firenze, CNR)

La magia della fisica - la fisica della magia (esperimenti dal vivo)

12:50

Domande e risposte

Pausa Pranzo

15:30

Presentazione CICAP (www.cicap.org)

15:50

Presentazione CAFFÈ SCIENZA (www.caffescienza.it)

16:00

Tavola rotonda

Fisica: tra misteri, bufale e truffe.

Enrico De Giuli, Enrico Gazzola, Franco Bagnoli, Ruggero Vaia, Lorenzo Ulivi

Moderatore Stefano Bagnasco

17:45

Spazio per domande e interventi del pubblico

18:00

Chiusura lavori

Saluti.

