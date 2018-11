Judo Kodokan Empoli, padre e figlia Calugi si aggiudicano l'argento

Domenica 18 novembre si è disputata a Vittorio Veneto (TV) la finale dei Campionati Italiani di Kata di Judo. Fra i Toscani qualificatisi per disputare la gara Nazionale più importante dell’anno non poteva mancare la coppia Empolese specialista di Ju no Kata, Marco e Martina Calugi.

La gara di altissimo livello ha visto prevalere la coppia dell’Emilia Romagna Bugo/Checchi, reduce da un terzo posto ai Mondiali di Cancun (Messico) dello scorso mese, con 425,50 punti sulla coppia del Judo Kodokan Empoli che si è piazzata al secondo posto con 413,50 punti, seguita, al terzo posto, dalla coppia Torinese Mandracci/Enriore che ha totalizzato 406 punti.

Con questo bellissimo e meritatissimo secondo posto la coppia Empolese si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo il titolo di Vice-campione d’Italia confermandosi così ai vertici del Judo Nazionale da almeno sei anni: Dal 2012, se si esclude il quarto posto del 2014, è sempre riuscita a salire sul podio della finale del Campionato Italiano.

La stessa domenica si disputava a Colle Val d’Elsa (SI) anche la qualifica per il campionato Italiano di Judo Esordienti B alla quale prendevano parte Davide Parri e Guglielmo Lippi. Con il primo posto Gherardo Lippi si è aggiudicato l’accesso alla finale nazionale, che si terrà a Lido di Ostia (RM) il 2 Novembre, alla quale prenderà parte anche un altro atleta Empolese, Giulio Manenti , già qualificato di diritto in base ai risultati ottenuti nelle varie gare del Gran Prix Nazionale disputate nel corso dell’anno.

Fonte: Asd Judo Kodokan Empoli

