La Toscana è la seconda regione più apprezzata dai buongustai: la classifica TripAdvisor

Giunto alla seconda edizione, lo studio di TripAdvisor sugli esercizi ristorativi italiani conferma l’apprezzamento dell’offerta gastronomica locale sia da parte degli stranieri in visita nel paese sia da parte degli stessi italiani. Lo studio, volto a fotografare il gradimento nei confronti degli esercizi ristorativi In Italia da parte di clienti nazionali e internazionali, prende in considerazione i punteggi medi di recensioni e opinioni degli utenti di TripAdvisor relativi alle strutture della ristorazione presenti sul sito, comparandoli anche a quelli dello scorso anno, per mettere in evidenza le tendenze dei gusti gastronomici dei viaggiatori e l’andamento delle performance dei ristoranti.

Le regioni italiane un anno dopo: i gusti degli utenti rimangono (quasi) gli stessi

L’Umbria si riconferma regina della cucina italiana! Non solo quest’anno è prima sia per gli italiani sia per gli stranieri ma era al vertice di entrambe le classifiche anche lo scorso anno. Le new entry del 2018 sono invece la Calabria, quarta per gli italiani (punteggio medio: 4.10), che prende il posto della Valle d’Aosta, e il Molise, terzo per gli stranieri (punteggio medio: 4.28), che rimpiazza l’Abruzzo. Toscana, Basilicata e Trentino Alto Adige rimangono nel cuore dei buongustai anche quest’anno.

E gli italiani all’estero?

Analizzando i punteggi medi dati dai viaggiatori italiani ai ristoranti nel mondo, una chiara e crescente preferenza è data ai Paesi orientali, ancor più del 2017: 8 dei 10 Paesi più apprezzati dai viaggiatori italiani per la loro offerta ristorativa sono infatti in Asia (l’anno scorso erano 6). Le sole nazioni al di fuori del continente asiatico sono in Europa: Islanda (ottava) e Irlanda (decima).

Metodologia

Le classifiche sull’apprezzamento degli esercizi ristorativi in Italia sono basate sul punteggio medio delle recensioni attribuito dagli utenti globali di TripAdvisor agli esercizi ristorativi Italiani presenti sul sito nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 30 settembre 2018 prendendo in considerazione i Paesi che hanno postato almeno 1.000 recensioni relative a esercizi ristorativi Italiani nel periodo indicato.

La classifica dei Paesi esteri più apprezzati dai viaggiatori italiani per la loro offerta ristorativa è basata sul punteggio medio delle recensioni attribuito dagli utenti italiani di TripAdvisor agli esercizi ristorativi di tutto il mondo presenti sul sito nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 30 settembre 2017 prendendo in considerazione i Paesi che hanno ricevuto nel periodo indicato almeno 1.000 recensioni relative a esercizi ristorativi scritte da utenti italiani.

Le comparazioni con il 2017 sono basate sullo studio dell’anno precedente che adottava la stessa metodologia e la stessa finestra temporale.

Fonte: TripAdvisor

Tutte le notizie di Toscana