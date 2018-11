Le mille piazze in rosso del Pci arrivano nell'Empolese

Il Partito Comunista Italiano ha deciso di lanciare la campagna d'autunno “Mille piazze in rosso, le idee del PCI per ricostruire insieme la speranza” consistente in una uniforme e simultanea mobilitazione in tutta Italia nelle date del 24 - 25 novembre e dell' 8 - 9 dicembre (due sabati e due domeniche) su alcuni dei temi di fondo costitutivi della nostra proposta politica "+ Stato - Mercato".

Questa campagna ha anche lo scopo di dare maggiore visibilità alla nostra presenza politica attraverso una serie di iniziative congiunte e mirate su tutto il territorio nazionale.

Verrà distribuito materiale informativo su: Lavoro, crisi del Pronto Soccorso, Ticket sanitari, tempi d’attesa per le prestazioni sanitarie pubbliche, integrazione e pari dignità per le persone immigrate, no a Euro e UE, disarmo e uscita unilaterale dell’Italia dalla NATO.

Raccoglieremo firme per la petizione “Non un proiettile per la guerra in Siria e Yemen dal porto di Livorno” e distribuiremo cartoline della campagna “Italia ripensaci”, che chiede la ratifica da parte del nostro Paese del trattato per la messa al bando delle armi nucleari, votato all’ONU nel 2017 con il no del Governo italiano.

Banchini e Gazebo della Sezione Empolese Valdelsa del Partito Comunista Italiano:

SABATO 24 NOVEMBRE

Empoli

Ore 17-20

Piazza della Vittoria, angolo Via del Giglio

Cerreto Guidi

ore 9-12

Mercato di Stabbia, in Piazza Guido Rossa

DOMENICA 25 NOVEMBRE

Fucecchio

Ore 9-12/16-19

Coop di Via Fucecchiello

SABATO 8 DICEMBRE

Fucecchio

Ore 9-12/16-19

Coop di Via Fucecchiello

DOMENICA 9 DICEMBRE

Empoli

Ore 17-20

Piazza della Vittoria, angolo Via del Giglio

Cerreto Guidi

Ore 9-12: Coop di Via Vittorio Veneto

Fonte: Partito Comunista Italiano - sezione Empolese Valdelsa

