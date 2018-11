Il liceo Classico Galileo è la scuola più social di Firenze

All’interno della tre giorni del Forum Studenti Firenze “Gli studenti incontrano il XXI secolo” il DataLifeLab, laboratorio di ricerca dell’Università di Firenze, ha presentato il metodo Social Challenge presso il Liceo Classico Galileo di fronte a circa 100 studenti di diversi istituti di Firenze. Successivamente, in meno di due ore gli studenti delle scuole fiorentine hanno sperimentato il metodo sfidandosi con impegno e vivacità per far rivivere i personaggi studiati a scuola su Instagram, immaginandone linguaggio e comportamento social.

I partecipanti, suddivisi in squadre, hanno creato 14 differenti profili Instagram di personaggi studiati a scuola e scelti da loro. In pochi minuti la biblioteca del Liceo Galileo si è riempita di figure illustri. C’erano Dante e la sua Beatrice, Catone, Seneca, Talete, Eraclito, Aristotele, Machiavelli, Manzoni, Petrarca, Lincoln, Giolitti, Hegel e Van Gogh.

E’ il Liceo Classico Galileo la scuola più social

La sfida è stata vinta dalla squadra del Liceo Classico Galileo che ha animato il profilo di Alessandro Manzoni.

Il metodo Social Challenge può tranquillamente entrare tra i banchi di scuola e aiutare a dare vita a personaggi, materie, nozioni, che, grazie alla creatività dei ragazzi che viene stimolata dal gioco, iniziano ad abitare i nostri giorni, divenendo virtuali ma, al tempo stesso, più “reali” e vicini al modo di pensare e comunicare dei ragazzi.

I social network, piuttosto che essere banditi dalle aule scolastiche, se saputi gestire attraverso format e metodi appropriati, possono divenire un valido strumento per il trasferimento dei contenuti studiati nel linguaggio del quotidiano, oltre che oggetto di discussione e riflessione.

E’ questa la sfida che Kinoa e Data Life Lab lanciano a insegnanti e studenti, per una scuola ancorata al presente che non abbia paura dei social network ma li utilizzi con arguzia e creatività.

Tutte le notizie di Firenze