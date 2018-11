Lions Club Busoni e 'un poster per la pace' in due scuole di Empoli

Per il quindicesimo anno consecutivo, il Lions Club Empoli Ferruccio Busoni ha fatto prendere foglio, matite e pennarelli agli studenti di due scuole empolesi, per partecipare al concorso del Lions International “Un poster per la pace”.

Il concorso ha come obiettivo quello d’incoraggiare i giovani a esprimere la loro visione della pace.

Il tema della competizione di questo anno, sviluppato dagli studenti dell’Istituto Calasanzio e dall’Istituto SS.Annunziata, entrambi di Empoli, è stato : “La solidarietà è importante”.

Gli elaborati dei ragazzi, attraverso associazioni mentali e simboliche, ci propongono messaggi di ottimismo e speranza ; auspicano il rispetto per il diverso, proponendo un futuro di pace e solidarietà.

Dopo un’accurata selezione, la giuria ha proclamato vincitori per originalità e tecnica rispettivamente per l’Istituto Calasanzio Isa Valori della IIIA e Giulia Jiang del Conservatorio SS.Annunziata di Empoli anch’ella della stessa classe.

