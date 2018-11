Lupi Santa Croce, amichevole col Calci per provare nuove tattiche

Amichevole infrasettimanale per la Kemas Lamipel che al PalaParenti ha affrontato la Peimar Calci, ottima formazione di serie B, per preparare al meglio la insidiosa trasferta di domenica in casa dei pugliesi del Leverano. Contro la formazione della Valgraziosa composta da un numero incredibile di ex (Luca Berti in primis, ma anche Ciulli, Razzetto, Andreotti, Testagrossa, Guemart e Verbeni), Totire ha dato spazio a tutti gli effettivi, concedendo minutaggio e valutando molte combinazioni tattiche che potranno essere utili in futuro. Sono stati disputati 4 set complessivi, i primi due con la regola della conferma del punto e i secondi due liberi, proprio per andare ad allenare le varie situazioni di gioco. Alla fine dei conti un test proficuo per entrambe le squadre, con il Calci che sarà impegnato in un match di alta classifica contro il Porto Maggiore e i “Lupi”, come già accennato, di scena a Taviano, campo di casa della formazione del Leverano. Contento a fine gara mister Totire: “C’è di che essere soddisfatti, Calci è una buona squadra e il test è stato molto performante, speriamo di poterne replicare altri in futuro perché sono molto utili e ci danno le possibilità di lavorare su particolari di gioco fondamentali. Ci alleneremo con massima concentrazione anche giovedì e venerdì e sabato voleremo in Puglia, dove domenica saremo chiamati ad un match non semplice: la classifica di Leverano è bugiarda, trattasi di squadra da non sottovalutare in nessun modo e con buoni giocatori. Speriamo – conclude il mister biancorosso – di poter disputare una buona gara e di continuare sul buon trend di risultati che stiamo portando avanti”.

Fonte: Lupi Santa Croce - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Volley