Il Mauro Bolognini Film Festival è dedicata a Manolo Bolognini

L’ottava edizione del Mauro Bolognini Film Festival è dedicata a Manolo Bolognini – fratello del regista Mauro – che ci ha lasciato meno di un anno fa. Per ricordarlo sono state scelte due strade che sono sembrate idonee e del tutto in linea con lo svolgimento del Festival, che si terrà nei teatri Yves Montand di Monsummano Terme e Mauro Bolognini di Pistoia dal 23 al 25 novembre 2018.

È stato infatti istituito, accanto ai consueti premi intitolati a Mauro, uno specifico premio “Manolo Bolognini” destinato alla produzione. Per le sue caratteristiche si tratta dell’unico premio già assegnato prima che il Festival abbia inizio: se l’è aggiudicato Moolmore Films di Roma per il musical Beauty, un piccolo gioiellino che sarà proiettato sabato 24 novembre alle 18:30 al Teatro Mauro Bolognini di Pistoia.

La giuria era composta dai tre figli di Manolo: Andrea, Carlotta e Giada.

Sempre in suo onore, tra i tanti film da lui prodotti, si è scelto di proiettare una pellicola di particolare pregio: La pelle, un film di Liliana Cavani del 1981, in programma sabato 24 novembre alle ore 21 ancora al Teatro Bolognini. Tratto dall’omonimo testo di Malaparte, è interpretato da una coppia molto cara anche al fratello Mauro: Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale. Sulla propria esperienza in questo film quale segretario di produzione, Andrea Bolognini ha steso per l’occasione un dettagliato e interessantissimo resoconto.

Come di consueto ci sarà grande spazio per i concorsi, a partire da quello destinato alle scuole italiane. Si tratta di un appuntamento davvero seguito e apprezzato, per il quale si muovono in molti, dalla Sicilia al Friuli.

Il livello qualitativo dei concorsi maggiori si mantiene su standard eccellenti, anche se non si può parlare di crescita perché anche le edizioni precedenti (in particolare le ultime due) sono state davvero di buon livello.

Si incrementa il parterre di presenze illustri tra gli interpreti (bastino per tutti i nomi di Monica Guerritore e di Giovanni Storti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo).

Ci sarà infine l’occasione per presentare una produzione del Centro, Natale a Monteoliveto, con la regia di Gabriele Cecconi: un toccante documentario realizzato presso il Centro Diurno Alzheimer di Pistoia.

Da segnalare in questa edizione il generoso contributo di due artisti locali, Aurelio Amendola e Edoardo Salvi, che hanno voluto donare una loro opera.

Il Festival è sostenuto dai soci del Centro Bolognini (Comune di Pistoia, Fondazione Caript e Brigata del Leoncino). I contributi di maggiore rilievo per la realizzazione provengono dalla stessa Fondazione, mentre lo sponsor tecnico è Cinecittà Panalight di Roma.

