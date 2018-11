Mercatino di Natale in via don Minzoni

Nell’ambito del più vasto programma di iniziative predisposte per “la città del Natale”, vi è il gradito e atteso ritorno del mercatino in via Don Minzoni, restituendo così a questa parte importante della città, quella vivacità e visibilità indispensabile anche per le attività commerciali ivi ubicate. Tutti i sabati e le domeniche, fino al 6 gennaio, dalle ore 9 fino alle 19, tante bancarelle colorate tornano ad animare la strada, con i prodotti caratteristici e tradizionali, esposti in bella vista per la gioia di tutti coloro che sono alla ricerca di un oggetto interessante per un regalo particolare. Ed il pubblico, numeroso fin dalla apertura della scorsa settimana, sembra gradire molto la cosa, avendo a disposizione una zona dove incontrarsi, parlare, socializzare e, perché no, mangiare delle buone castagne arrostite all’istante o divertirsi con i personaggi delle fiabe e dei cartoni animati presenti per tutto il periodo.

Via Don Minzoni si inserisce così a pieno titolo nella Città del Natale facendo da richiamo anche per la sottostante via Marruota dove sono tornate ad insediarsi delle nuove iniziative commerciali ed una intensa attività ludica rivolta ai bambini grazie al restaurato parco giochi di via Cividale e al qualificante lavoro svolto dall’associazione sportiva Handicappati.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montecatini Terme